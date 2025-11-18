Da li je Kodi Miler-Mekintajer dao dvojku ili trojku u finišu meča protiv Cedevita Olimpije?
DILEMA
Dvojka ili trojka - procenite sami: Trenutak zbog kog je nastao haos u ABA ligi! (GALERIJA)
Cedevita Olimpija savladala je Crvenu zvezdu sa 87:86, a momenat koji je obeležio meč je pogodak Kodija Milera-Mekintajera u finišu koji su sudije okarakterisale kao dvojku, a ne trojku.
Sporan pogodak Kodija Milera-Mekintajera sa meča Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Foto: Printscreen / Arena sport
Šta vi mislite, da li je Miler-Mekintajer dao dvojku ili trojku? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Da li je Miler-Mekintajer dao dvojku ili trojku u finišu meča Cedevita Olimpija - Crvena zvezda?
