Danilo Anđušić je nastupio na 36 utakmica ABA lige, uz još četiri na startu sezone 2025/26, a sada se klub iz Emirata oglasio na društvenim mrežema i zvanično potvrdio rastanak.

"Dubai želi da se zahvali Danilu Anđušiću na njegovom radu i profesionalizmu od dolaska u klub leta 2024. Tokom sezone 2024/25, pod vođstvom trenera Jurice Golemca, odigrao je važnu ulogu, donoseći iskustvo, šut i izuzetno pozitivan pristup svakog dana. Želimo da se zahvalimo Danilu na svemu što je dao tokom boravka u Dubaiju. Želimo mu puno uspeha u nastavku karijere i života. Hvala ti, Danilo. Uvek ćeš biti deo porodice", piše u saopštenju Dubaija.