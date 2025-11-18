SJAJNE VESTI ZA PARTIZAN PRED FENERBAHČE: Vraća se bitan igrač
Košarkaši Partizana u petak dočekuju aktuelnog šampiona Fenerbahče u okviru 12. kola Evrolige.
Situacija u redovima crno-belih nije najsjajnija. Ne samo zbog (ne)očekivanog poraza od Asvela, već i zbog kadrovske situacije.
Željko Obradović u Francuskoj nije mogao da računa na Džabarija Parkera, Tajrika Džonsa, Vanju Marinković, Arijana Lakića i Marija Nakića.
Pored dobre vesti da su crno-beli dobili celu nedelju za treninge, pošto nisu igrali u ABA ligi, stiže još jedna. U tim se vraća Džabari Parker.
Američki internacionalac je otišao u domovinu zbog smrtnog slučaja u porodici, a u utorak uveče bi trebao da se vrati u Beograd i odradi nekoliko treninga uoči meča sa turskom ekipom.
Ostaje da se vidi da li će i Tajrik Džons biti u timu, što bi puno značilo za ekipu u nastojanju da pobegne iz donjeg dela tabele.