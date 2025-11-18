Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak dočekuju aktuelnog šampiona Fenerbahče u okviru 12. kola Evrolige.

1/11 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Situacija u redovima crno-belih nije najsjajnija. Ne samo zbog (ne)očekivanog poraza od Asvela, već i zbog kadrovske situacije.

Željko Obradović u Francuskoj nije mogao da računa na Džabarija Parkera, Tajrika Džonsa, Vanju Marinković, Arijana Lakića i Marija Nakića.

Pored dobre vesti da su crno-beli dobili celu nedelju za treninge, pošto nisu igrali u ABA ligi, stiže još jedna. U tim se vraća Džabari Parker.

Američki internacionalac je otišao u domovinu zbog smrtnog slučaja u porodici, a u utorak uveče bi trebao da se vrati u Beograd i odradi nekoliko treninga uoči meča sa turskom ekipom.

Ostaje da se vidi da li će i Tajrik Džons biti u timu, što bi puno značilo za ekipu u nastojanju da pobegne iz donjeg dela tabele.