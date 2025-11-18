Slušaj vest

"Već znate moj odgovor. Gledaću ih", naveo je 40-godišnji Džejms u "Mind the Game" podkastu, preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).

Džejms je sa reprezentacijom SAD-a osvojio zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, Londonu i Pekingu, kao i bronzu na Olimpijskim igrama u Atini.

U istoj epizodi podkasta učestvovao je i dvostruki MVP NBA lige i Džejmsov sunarodnik Stefen Kari, koji je rekao da "izrazito sumnja" u svoj nastup na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.

"Ako Bog da, da još uvek imam izbor i fizičku opciju gde bih mogao da utičem na tim. Nikad ne reci nikad, ali izrazito sumnjam. Jako sumnjam", rekao je 37-godišnji Kari, kome su prošlogodišnje Olimpijske igre bile prve na kojima je učestvovao.

Džejms i Kari su zajedno osvojili zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, na kojima je selekcija SAD-a u polufinalu pobedila reprezentaciju Srbije, a u finalu savladala Francusku.

Krilni igrač Los Anđeles Lejkersa naveo je da on i plejmejker Golden Stejta ne mogu da nadmaše uspeh koji su postigli na Olimpijskim igrama u Parizu.

"Ne možemo nadmašiti ono što smo upravo uradili. Kako ćemo nadmašiti te poslednje dve utakmice?", kazao je Džejms.

Olimpijske igre u Los Anđelesu na programu su 14. do 30. jula 2028. godine.