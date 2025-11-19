Slušaj vest

Najefikasniji na ovoj utakmici je bio dvojac Golden Stejta Stef Kari (34 poena, devet asistencija) - Džimi Batler (33 poena, sedam skokova), ali uprkos tome Voriorsi su zabeležili sedmi poraz i ostali na devet pobeda u aktuelnoj NBA sezoni.

Orlando je predvodio Dezmond Bejn sa 23 poena. Medžik sada ima učinak od osam pobeda i sedam poraza.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Bonus video:

Nikola Jokić o Ol-Staru Izvor: YouTube/DNVR Sports