Košarkaši Orlanda su pobedili Golden Stejt rezultatom 121:113.
ORLANDO NADJAČAO RATNIKE! Kari i Batler "rešetali", ali uzalud!
Najefikasniji na ovoj utakmici je bio dvojac Golden Stejta Stef Kari (34 poena, devet asistencija) - Džimi Batler (33 poena, sedam skokova), ali uprkos tome Voriorsi su zabeležili sedmi poraz i ostali na devet pobeda u aktuelnoj NBA sezoni.
Orlando je predvodio Dezmond Bejn sa 23 poena. Medžik sada ima učinak od osam pobeda i sedam poraza.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
