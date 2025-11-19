Košarkaši Detroita pobedili su Atlantu rezultatom 120:112.
SA RAZLOGOM SU NA VRHU TABELE! Kaningem vodio Pistonse do nove pobede
Pistonse je do pobede vodio Kejd Kaningem sa 25 poena, 10 asistencija i šest skokova.
Džejlen Džonson je bio najbolji u poraženom timu sa 25 poena, devet asistencija i osam skokova.
Detroit je prvi na tabeli Istočne konferencije sa 13 pobeda i dva poraza, a Hoksi su trenutno na učinku od devet pobeda i šest poraza u aktuelnoj NBA sezoni.
