Pistonse je do pobede vodio Kejd Kaningem sa 25 poena, 10 asistencija i šest skokova.

Džejlen Džonson je bio najbolji u poraženom timu sa 25 poena, devet asistencija i osam skokova.

Detroit je prvi na tabeli Istočne konferencije sa 13 pobeda i dva poraza, a Hoksi su trenutno na učinku od devet pobeda i šest poraza u aktuelnoj NBA sezoni.