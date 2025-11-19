Slušaj vest

Seltiksi su do trijumfa stigli zahvaljujući boljem drugom poluvremenu u kojem su postigli 13 poena više od protivnika.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu je bio Džejlen Braun sa 29 poena, a u poraženom Majkl Porter Junior sa 25.

Boston sada ima osam pobeda i sedam poraza, dok su Netsi ostali na dve pobede i zabeležili 12. poraz u aktuelnoj NBA sezoni.



