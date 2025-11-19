U odsustvu Viktora Vembanjame najbolji u redovima Sparsa je bio Dearon Foks sa 26 poena, dok se u poraženom sastavu istakao Sedrik Kauvard sa 19 poena i 11 skokova.

San Antonio je zabeležio 10. pobedu i ostao na četiri poraza, dok je Memfis na učinku od četiri pobeda i 11 poraza u aktuelnoj NBA sezoni. Ovo je bila peta uzastopno izgubljena utakmica za Grizlise.