Košarkaši San Antonija su pobedili Memfis rezultatom 111:101.
MOGU I BEZ VEMBANJAME! San Antonio na pogon Foksa srušio Memfis
U odsustvu Viktora Vembanjame najbolji u redovima Sparsa je bio Dearon Foks sa 26 poena, dok se u poraženom sastavu istakao Sedrik Kauvard sa 19 poena i 11 skokova.
San Antonio je zabeležio 10. pobedu i ostao na četiri poraza, dok je Memfis na učinku od četiri pobeda i 11 poraza u aktuelnoj NBA sezoni. Ovo je bila peta uzastopno izgubljena utakmica za Grizlise.
