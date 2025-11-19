Slušaj vest

Devin Buker i Kolin Gilespi su bili najefikasniji u pobedničkom sastavu sa po 19 poena, dok je Šejdon Šarp iz Trajlblejzersa bio najbolji strelac sa 29 poena. U poraženom timu Deni Avdija je dodao 19 poena.

Finiks sada ima učinak od devet pobeda i šest poraza, dok nakon trećeg vezanog poraza Portland ima šest trijumfa i osam izgubljenih utakmica u aktuelnoj NBA sezoni.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Ne propustiteKošarkaMOGU I BEZ VEMBANJAME! San Antonio na pogon Foksa srušio Memfis
Dearon Foks
KošarkaSJAJNI BRAUN PRODUŽIO MUČENJE NETSA! Boston u drugom poluvremenu slomio Bruklin
Džejlen Braun
KošarkaSA RAZLOGOM SU NA VRHU TABELE! Kaningem vodio Pistonse do nove pobede
Kejd Kaningem
KošarkaORLANDO NADJAČAO RATNIKE! Kari i Batler "rešetali", ali uzalud!
Detalj sa utakmice Orlando - Golden Stejt

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports