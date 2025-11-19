Košarkaši Finiksa su pobedili Portland rezultatom 127:110.
BUKER VODIO FINIKS PROTIV PORTLANDA: Sansi razbili Avdiju i Trejlblejzerse
Devin Buker i Kolin Gilespi su bili najefikasniji u pobedničkom sastavu sa po 19 poena, dok je Šejdon Šarp iz Trajlblejzersa bio najbolji strelac sa 29 poena. U poraženom timu Deni Avdija je dodao 19 poena.
Finiks sada ima učinak od devet pobeda i šest poraza, dok nakon trećeg vezanog poraza Portland ima šest trijumfa i osam izgubljenih utakmica u aktuelnoj NBA sezoni.
