Janis Adetokumbo će odsustvovati sa terena jednu do dve sedmice zbog lakše povrede leve prepone, preneli su američki mediji.

- Ne znam kog je obima, ali znam da nije teška povreda i to je dobra vest za nas. Ali, verovatno će odsustvovati dve nedelje. Videćemo, možda i manje, ali najverovatnije je taj period - rekao je trener Baksa Dok Rivers, preneo je "ESPN".

Grčki košarkaš се povredio u ponedeljak uveče u utakmici protiv Klivlenda. On se početkom prve četvrtine u više navrata uhvatio za preponu pre nego što je izašao iz igre u drugoj deonici.

Adetokumbo je u prvih 12 utakmica ove sezone u proseku postizao 32,6 poena uz šut od 63 odsto, uz 11,3 skoka i 7,1 asistencije.

