DOBRA ILI LOŠA VEST?! Poznato je koliko dugo Adetokumbo neće moći da igra
Janis Adetokumbo će odsustvovati sa terena jednu do dve sedmice zbog lakše povrede leve prepone, preneli su američki mediji.
- Ne znam kog je obima, ali znam da nije teška povreda i to je dobra vest za nas. Ali, verovatno će odsustvovati dve nedelje. Videćemo, možda i manje, ali najverovatnije je taj period - rekao je trener Baksa Dok Rivers, preneo je "ESPN".
Janis Adetokumbo na meču protiv Indijane Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Grčki košarkaš се povredio u ponedeljak uveče u utakmici protiv Klivlenda. On se početkom prve četvrtine u više navrata uhvatio za preponu pre nego što je izašao iz igre u drugoj deonici.
Adetokumbo je u prvih 12 utakmica ove sezone u proseku postizao 32,6 poena uz šut od 63 odsto, uz 11,3 skoka i 7,1 asistencije.
