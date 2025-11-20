Slušaj vest

"Čvrsto verujem da je dolazak u Megu najbolji potez koji sam mogao da napravim. Već se pokazalo da je Mega jedan od najboljih klubova na svetu što se tiče razvoja mladih igrača. Svake godine klub izbaci nove talentovane igrače i odluka zaista nije bila teška. Bolji potez nisam mogao da napravim", rekao je Drezgić, navodi se na klupskom sajtu.

Drezgić je kao 16-godišnjak debitovao u seniorskoj košarci igrajući za Partizan na Kupu Radivoja Koraća. Posle godinu dana provedenih na Univerzitetu Džordžija, 19-godišnji plejmejker se odlučio na povratak u Srbiju, pa je krajem prošle sezone došao u Megu. Debitovao je u završnici Superlige Srbije u utakmicama protiv FMP-a.

"S obzirom da u Americi nisam mnogo igrao, trebalo mi je nekoliko utakmica da se prilagodim i naviknem na ovdašnji sistem. Olakšavajuća okolnost mi je bila ta što sam veliki broj igrača već poznavao, to mi je olakšalo proces adaptacije na sistem i vrlo brzo sam uhvatio ritam i sve je bilo kako treba", naveo je on.

Upitan šta je to što rad u Megi izdvaja od onoga sa čime se ranije susretao, Drezgić je rekao da je to posvećenost individualnomu rad sa mladim igračima.

"To je veoma važno u mojim godinama prilikom prelaska u ozbiljnu košarku. Jako je bitno obratiti pažnju na te detalje što se tiče napada, odbrane i tehnike. Takođe, u Megi se trenira dva puta dnevno dok se u drugim klubovima trenira jednom dnevno. Veći evropski klubovi jure rezultate i ne posvećuju toliko vremena radu sa mladim igračima dok je Mega tome maksimalno posvećena", dodao je on.

Drezgić je jedan od najboljih igrača ekipe ove sezone, protiv Bosne u drugom kolu ABA lige postigao je 24 poena, uz pet skokova, četiri asistencije i dve ukradene lopte. Imao je indeks od 31 poena i bio je MVP drugog kola.

"Drago mi je što sam dobio takvo priznanje. Međutim mnogo važnije od toga je da ostvarujemo pobede i napredujemo iz utakmice u utakmicu, a nagrada će uvek doći ako pobeđujemo i ako je energija u ekipi dobra. Samim tim ceo tim će igrati bolje, ali svakako što se samopouzdanja tiče, nagrade prijaju", rekao je Drezgić.

Uz saigrače Bogoljuba Markovića i Asima Đulovića, Drezgić je na širem spisku seniorske reprezentacije Srbije za novembarski FIBA prozor i utakmice sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom.

"Osećaj je sjajan, definitvno san svako deteta. To je tek početak i siguran sam da ću ubuduće biti deo reprezentacije, ako nastavim da treniram i radim naporno", rekao je Drezgić.