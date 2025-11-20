Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić je govorio o rekordu koji je oborio Lebron Džejms.
ČAK JE I DONČIĆ U NEVERICI ZBOG PODUHVATA LEBRONA KOJI NIKO PRE NJEGA NIJE NAPRAVIO: To je ludilo, deliti teren sa njim je posebno...
Lejkersi su pobedili Jutu rezultatom 140:126 uz fenomenalnu partiju Dončića i rekord Džejmsa.
Slovenac je postigao 37 poena, uz 10 asistencija i pet skokova, dok je jedan od najboljih košarkaša svih vremena odigrao prvu utakmicu u sezoni.
Lebron Džejms je tako posao prvi košarkaš u istoriji koji je igrao u 23 NBA sezone. Džejms je postigao 11 poena, uz 12 asistencija.
Detalji sa meča Lejkersi - Milvoki, Luka Dončić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Dončić je nakon meča upitan o podvigu Lebrona.
- Njemu je 23. sezona, to je ludilo! Samo deljenje terena s njim je posebno, a on čini nešto što drugi ne mogu. Tu je da nam pomogne, što je sjajno. Tek mu je prva utakmica otkako se vratio, a igra fantastično. Uzbuđen sam da igramo još - rekao je Dončić.
