Lejkersi su pobedili Jutu rezultatom 140:126 uz fenomenalnu partiju Dončića i rekord Džejmsa.

Slovenac je postigao 37 poena, uz 10 asistencija i pet skokova, dok je jedan od najboljih košarkaša svih vremena odigrao prvu utakmicu u sezoni.

Lebron Džejms je tako posao prvi košarkaš u istoriji koji je igrao u 23 NBA sezone. Džejms je postigao 11 poena, uz 12 asistencija.

Dončić je nakon meča upitan o podvigu Lebrona.

Dončić je nakon meča upitan o podvigu Lebrona.

- Njemu je 23. sezona, to je ludilo! Samo deljenje terena s njim je posebno, a on čini nešto što drugi ne mogu. Tu je da nam pomogne, što je sjajno. Tek mu je prva utakmica otkako se vratio, a igra fantastično. Uzbuđen sam da igramo još - rekao je Dončić.

