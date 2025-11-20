Slovenac je postigao 37 poena, uz 10 asistencija i pet skokova, dok je jedan od najboljih košarkaša svih vremena odigrao prvu utakmicu u sezoni. Lebron Džejms je tako posao prvi košarkaš u istoriji koji je igrao u 23 NBA sezone. Džejms je postigao 11 poena, uz 12 asistencija.

- Njemu je 23. sezona, to je ludilo! Samo deljenje terena s njim je posebno, a on čini nešto što drugi ne mogu. Tu je da nam pomogne, što je sjajno. Tek mu je prva utakmica otkako se vratio, a igra fantastično. Uzbuđen sam da igramo još - rekao je Dončić.