"Bek San Antonija Stefon Kasl ima istegnuće levog fleksora kuka i biće ponovo pregledan za jednu do dve nedelje", preneo je danas poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), novinar I-Es-Pi-Ena (ESPN) Šams Čaranija na društvenoj mreži Iks (X).

Kasl, koji je prošle sezone bio proglašen za najboljeg novajliju NBA lige, ove sezone u proseku beleži 17,3 poena, 7,5 asistencija i 5,8 skokova za ekipu Sparsa, koja je peta na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 9/4.

San Antonio je u ponedeljak ostao i bez centra Viktora Vembanjame na dve do tri nedelje zbog povrede lista.

(Beta)

