EMOTIVNI OPROŠTAJ DANILA ANŠUŠIĆA: Srpski bek stavio tačku!
Danilo Anđušić se emotivnom porukom oprostio od Dubaija nakon potvrde da karijeru nastavlja u grčkom Arisu.
Srpski bek je prethodnih godinu i po dana bio jedan od nosećih igrača ekipe iz Emirata, a rastanak je ozvaničen ovog utorka. Odlazak je pratio i duboko lični osvrt koji je privukao veliku pažnju navijača:
- Teško je pronaći prave reči… Bio sam povezan sa ovim klubom, ovim gradom, ovim ljudima na način koji je teško opisati. Ali svako putovanje ima svoj kraj i vreme je da krenem dalje… Hvala ti Dubai, hvala mojim saigračima, trenerima, stručnom štabu i svima koji su me prihvatili od prvog dana! Sanjali smo zajedno… Počeli smo od nule i stigli do Evrolige. Nešto zaista posebno, nešto u šta mnogi nisu verovali. Ali ja jesam celim svojim srcem! Jer ovaj grad i ljudi koji stoje iza njega zaslužili su klub kao što je ovaj. Nastaviću da pratim, navijam, podržavam zauvek. Hvala vam, iz dubine srca. Ovde sam se osećao kao kod kuće… A nadam se da će jednog dana to zaista i biti - napisao je Anđušić.
Prošle sezone u ABA ligi beležio je 11 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija, što jasno govori o njegovoj stabilnosti i doprinosu na parketu.
