Reprezentaciju će predstavljati selekcija sastavljena pretežno od igrača iz G lige, uz nekoliko iskusnijih internacionalaca koji bi trebalo da stabilizuju ekipu u izazovnom početku ciklusa.

Amerikanci, aktuelni olimpijski šampioni, nisu i svetski – poslednje SP u Manili završili su na četvrtom mestu, što je otvorilo prostor za drugačiji pristup kvalifikacijama.

Ekipu će voditi Stiven Silas, a pred njim i njegovim timom je dvomeč sa Nikaragvom: 28. novembra u Managvi i 1. decembra u Koledž Parku u Džordžiji.

Na spisku se našao i Džavonte Smart, bivši igrač Crvene zvezde, koji se ističe kao najiskusniji član sastava – ne po godinama, već po karijernom CV-u u odnosu na ostatak tima.

Silasu će pomagati Patrik Mutombo, već prisutan tokom AmeriKupa, dok će Marlon Garnet debitovati u ulozi asistenta. Skauting sektor vodi Klej Mozer.

Spisak igrača:

Maržon Bošan (krilo, 25) – Njujork Niks / Delaver Blu Koats

Pedro Bredšo (krilo, 27) – Roštok Sivulvs

Garison Bruks (centar, 26) – Birmingem Skvadron

Tori Krejg (krilo, 34) – Boston Seltiks

Kesler Edvards (krilo, 25) – Denver Nagets / Grand Rapids Gold

Kajl Gaj (bek, 28) – Indijana Pejsers / Noblezvil Bum

Nejt Hinton (bek, 26) – Ulm

Brendon Najt (plejmejker, 33) – Kapitanes de Aresibo

Džejden Šejkelford (bek, 24) – Finiks Sans / Valej Sans

Džavonte Smart (bek, 26) – Orlando Medžik / Oseola Medžik

Džeremaja Tilmon (centar, 26) – Šarlot Hornets / Grinsboro Svorm

Rajan Vulridž (bek, 29) – Čikago Buls / Vindi Siti Buls