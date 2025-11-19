AMERIKANCI OBJAVILI SPISAK ZA KVALIFIKACIJE: Stiven Silas objavio imena igrača na koje računa
Reprezentaciju će predstavljati selekcija sastavljena pretežno od igrača iz G lige, uz nekoliko iskusnijih internacionalaca koji bi trebalo da stabilizuju ekipu u izazovnom početku ciklusa.
Amerikanci, aktuelni olimpijski šampioni, nisu i svetski – poslednje SP u Manili završili su na četvrtom mestu, što je otvorilo prostor za drugačiji pristup kvalifikacijama.
Ekipu će voditi Stiven Silas, a pred njim i njegovim timom je dvomeč sa Nikaragvom: 28. novembra u Managvi i 1. decembra u Koledž Parku u Džordžiji.
Na spisku se našao i Džavonte Smart, bivši igrač Crvene zvezde, koji se ističe kao najiskusniji član sastava – ne po godinama, već po karijernom CV-u u odnosu na ostatak tima.
Silasu će pomagati Patrik Mutombo, već prisutan tokom AmeriKupa, dok će Marlon Garnet debitovati u ulozi asistenta. Skauting sektor vodi Klej Mozer.
Spisak igrača:
Maržon Bošan (krilo, 25) – Njujork Niks / Delaver Blu Koats
Pedro Bredšo (krilo, 27) – Roštok Sivulvs
Garison Bruks (centar, 26) – Birmingem Skvadron
Tori Krejg (krilo, 34) – Boston Seltiks
Kesler Edvards (krilo, 25) – Denver Nagets / Grand Rapids Gold
Kajl Gaj (bek, 28) – Indijana Pejsers / Noblezvil Bum
Nejt Hinton (bek, 26) – Ulm
Brendon Najt (plejmejker, 33) – Kapitanes de Aresibo
Džejden Šejkelford (bek, 24) – Finiks Sans / Valej Sans
Džavonte Smart (bek, 26) – Orlando Medžik / Oseola Medžik
Džeremaja Tilmon (centar, 26) – Šarlot Hornets / Grinsboro Svorm
Rajan Vulridž (bek, 29) – Čikago Buls / Vindi Siti Buls