Košarkaši Spartaka pobedili su večeras na svom terenu u Subotici Benfiku 99:69 (22:18, 21:15, 30:16, 26:20), u petom kolu Grupe H FIBA Lige šampiona.

Najefikasniji kod Spartaka bili su Ševon Tompson sa 21 i Stefan Momirov sa 19 poena.

Kod gostiju iz Lisabona bolji od ostalih bio je Dženo Krendal sa 18 poena.

Spartak je drugi u grupi sa tri pobede i dva poraza, a Benfika je četvrta sa jednom pobedom i četiri poraza.

U poslednjem kolu, Spartak će gostovati Le Manu, dok će Benfika gostovati Gran Kanariji.