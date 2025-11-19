Slušaj vest

Selektor Košarkaške reprezentacije SrbijeDušan Alimpijević govorio je o prvom spisku koji je objavljen za kvalifikacije za Mundobasket 2027. godine.

Košarkaška reprezentacija Srbije pred sobom ima novembarski FIBA prozor kvalifiakcija za Mundobasket, a veliku pažnju je privukao prvi spisak novog selektora Dušana Alimpijevića koji je jasno stavio do znanja da je on "najbolji mogući u ovom momentu":

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević - promocija novog selektora Foto: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj, Screenshot

- Spisak koji je objavljen je napravljen na osnovu igrača koji su u ovom trenutku dostupni Savezu. Prvobitni širi spisak, koji je morao da se pošalje zbog FIBA pravila, obuhvatio je skoro 40 igrača. Zbog nekoliko povreda, zbog evroligaških klubova koji su odlučili da ne puste nijednog igrača, ne za Srbiju, nego ni za jednu reprezentaciju, i zbog razgovora sa igračima koji se nisu osetili u ovom trenutku dostupnim za ove prozore, pre svega se to odnosi na povrede ili izlazak iz istih, ovaj spisak je najbolji mogući za zemlju Srbiju u ovom trenutku.

Selektor je dodao da su igrači pokazali visok motiv da se pojave na prvom okupljanju i da su novi pristupi u Savezu omogućili detaljniji monitoring potencijalnih reprezentativaca.

- Moram da podvučem, da je u razgovoru sa svim evroligaškim igračima koji nisu u statusu povrede, bio izražen jak motivacioni momenat da se pojave na prvim prozorima, bez bilo kakvih uslova. Nekim novim metodama koje smo uveli u Savezu, pre svega mislim na širi medicinski blok, širi kondicioni blok koji obuhvata četiri trenera ove godine, koji obuhvata stalno zaposlenog asistenta-trenera pri Savezu, te širim monitoringom smo obuhvatili 70 ljudi na koledžu i srednjim školama u Americi, kao i sve lige u Evropi i van nje. Tim širim monitoringom smo takođe došli do toga da neki igrači, koji bi imali poziv a nisu u Evroligi, nisu bili dostupni zbog povreda - rekao je Alimpijević za "Nova.rs".

Jedno od iznenađenja na spisku je krilni košarkaš Venecije Stefan Nikolić, za kojeg Alimpijević ima samo reči hvale.

- To je momak koji je nekoliko godina malo ispod radara, ali opet smo ovim monitoringom obuhvatili širu sliku i dobili to da se Stefan Nikolić ponaša na fantastičan način. Daje sebe 100%, imao sam priliku da pričam sa njegovim trenerom Nevenom Spahijom i imao je samo reči hvale za njega, njegov pristup i odnos prema klubu i obavezama. I ništa manje to ne važi kada sam pričao sa njim o reprezentaciji.

1/6 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Selektor je posebno naglasio odličnu saradnju sa domaćim klubovima.

- Pre svega moram da se zahvalim Crvenoj zvezdi, Partizanu, Spartaku, FMP i Megi, sa tih pet klubova i sa svom petoricom trenera, Sašom Obradovićem, Željkom Obradovićem, Vladom Jovanovićem, Sašom Nikitovićem i Vuletom Avdalovićem sam naišao na najviši mogući stepen razumevanja. Možda je nekome logično da oni kao srpski klubovi daju igrače zbog reprezentacije, ali živimo u vremenima kad je rezultat u prvom planu. Imamo izvanrednu komunikaciju, iako danas treneri trpe neviđene pritiske i interes klubova je ispred, što je normalno. Spisak ljudi koji su pod monitoringom Saveza se tu ne završava, pojavljuju se i interesantna imena iz KLS, takođe imena iz Borca iz Čačka, nismo ništa manje obratili pažnju na Igokeu koja ima dosta srpskih igrača, ali nastavljamo da pratimo te igrače, naročito mlade iz KLS i iz Čačka koji su vrlo interesantni za budućnost.

Na kraju, Alimpijević je prokomentarisao svoje emocije pred debitantsko vođenje reprezentacije.

- Zamišljam ga isto onako kao kad sam kao dete maštao o tome, jer ne postoji lepši osećaj nego stati pod svoju zastavu i slušati himnu - zaključio je Alimpijević.

Podsetimo, reprezentacija Srbije počinje kvalifikacije za Svetsko prvenstvo utakmicom sa selekcijom Švajcarske 27. novembra u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić.

Tri dana kasnije, naš nacionalni tim gostovaće reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Na spisku se nalaze:

Vasilije Micić (Hapoel), Ognjen Jaramaz (Ilirija), Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Radanov (Bajern), Stefan Nikolić (Venecija), Balša Koprivica (Bahčešehir), Alen Smailagić (Virtus), Dušan Ristić (Kavasaki Brave), Dušan Miletić (Kluž), Nikola Tanasković (Budućnost), Nemanja Dangubić (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Bogoljub Marković (Mega), Nikola Rebić (Spartak), Stefan Momirov (Spartak), Vojin Medarević (Spartak), Arijan Lakić (Partizan), Aleksej Pokuševski (Partizan), Filip Barna (FMP), Lazar Stefanović (FMP).

BONUS VIDEO: