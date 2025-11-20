DEVETI TRIPL-DABL NEZAUSTAVLJIVOG JOKIĆA! Nikola je dominirao na terenu, njegov Denver je slavio, ali zbog jedne stvari će što pre želeti da zaboravi ovaj meč!
Košarkaši Denver Nagetsa savladali su prethodne noći na gostovanju Nju Orleans Pelikanse rezultatom 125:118, uz još jednu odličnu partiju Nikole Jokića.
Nikola je i ovaj meč završio sa tripl-dabl učinkom, devetim ove sezone. Za 34 i po minuta zabeležio je 28 poena uz 10/18 iz igre (2/4 za tri, 6/7 slobodna bacanja), 11 skokova i 12 asistencija. Utisak je malo pokvario veliki broj izgubljenih lopti - imao ih je čak devet na ovom meču Somborac, što se ne dešava često kada je on u pitanju.
Sjajnu podršku na ovom meču imao je od saigrača Pejtona Votsona, koji je odigrao partiju karijere. Krilni košarkaš imao je impresivan dabl-dabl, ubacio je 32 poena i zabeležio 12 skokova.
Džamal Marej dodao je 16 poena, po 14 su ubacili Kem Džonson i Jonas Valančijunas, a 12 iskusni Brus Braun.
U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Derik Kvin sa 30 postignutih poena.
Pelikansi su odlično otvorili utakmicu, krajem prvog perioda igre imali su i +9, ali sredinom druge deonice iskusni Nagetsi, predvođeni Nikolom Jokićem, preuzeli su u potpunosti kontrolu. U trećoj četvrtini odlepili su se u jednom momentu na ogromnih +17 i bilo je jasno da će rutniski zabeležiti trijumf na ovom meču. Gosti su u poslednjem periodu igre uspeli da naprave seriju i spuste se na -6, ali ni u tim momentima nije delovalo da Nagetsi mogu da ispuste ovaj meč.
Ekipa Dejvida Adelmana sada ima skor 11-3 i nalazi se na drugom mestu u Zapadnoj konferenciji, dok su Pelikansi sa 2-13 zakucani za dno tabele.
