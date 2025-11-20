Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su prethodne noći na gostovanju Nju Orleans Pelikanse rezultatom 125:118, uz još jednu odličnu partiju Nikole Jokića.

Nikola je i ovaj meč završio sa tripl-dabl učinkom, devetim ove sezone. Za 34 i po minuta zabeležio je 28 poena uz 10/18 iz igre (2/4 za tri, 6/7 slobodna bacanja), 11 skokova i 12 asistencija. Utisak je malo pokvario veliki broj izgubljenih lopti - imao ih je čak devet na ovom meču Somborac, što se ne dešava često kada je on u pitanju.

Sjajnu podršku na ovom meču imao je od saigrača Pejtona Votsona, koji je odigrao partiju karijere. Krilni košarkaš imao je impresivan dabl-dabl, ubacio je 32 poena i zabeležio 12 skokova.

Džamal Marej dodao je 16 poena, po 14 su ubacili Kem Džonson i Jonas Valančijunas, a 12 iskusni Brus Braun.

U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Derik Kvin sa 30 postignutih poena.

Pelikansi su odlično otvorili utakmicu, krajem prvog perioda igre imali su i +9, ali sredinom druge deonice iskusni Nagetsi, predvođeni Nikolom Jokićem, preuzeli su u potpunosti kontrolu. U trećoj četvrtini odlepili su se u jednom momentu na ogromnih +17 i bilo je jasno da će rutniski zabeležiti trijumf na ovom meču. Gosti su u poslednjem periodu igre uspeli da naprave seriju i spuste se na -6, ali ni u tim momentima nije delovalo da Nagetsi mogu da ispuste ovaj meč.

Ekipa Dejvida Adelmana sada ima skor 11-3 i nalazi se na drugom mestu u Zapadnoj konferenciji, dok su Pelikansi sa 2-13 zakucani za dno tabele.

