ČISTA MAGIJA - DRUGAČIJE SE NE MOŽE OPISTI JOKIĆEVA ASISTENCIJA! Bez gledanja, iza leđa bacio loptu i ostavio Amere u neverici! (VIDEO)
Najbolji košarkaš na planeti blistao je u novom trijumfu Denver Nagetsa.
Tim iz Kolorada savladao je prethodne noći Nju Orleans Pelikanse, a Nikola Jokić je meč završio sa novim tripl-dalom, devetim ove sezone.
Detalji sa meča Nju Orleans - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Zabeležio je 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija, od kojih se jedna posebno izdvojila.
U poslednjoj deonici meča Nikola je na spektakularan način uposlio saigrača Pejtona Votsona. Bez gledanja, bacio je loptu iza leđa, a mladi as Denvera sjajnu akciju krunisao je laganim polaganjem.
Impresivno dodavanje Jokića oduševilo je ljubitelje košarke širom sveta.
