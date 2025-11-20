Slušaj vest

Košarkaši Denvera savladali su prethodne noći Nju Orleans Pelikanse rezultatom 125:118, a Nikola Jokić meč je završio sa tripl-dabl učinkom, devetim ove sezone.

Maestralni Somborac zabeležio je 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija.

Pogledajte Nikoline fotografije sa ovog meča:

Detalji sa meča Nju Orleans - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

 Kurir sport

