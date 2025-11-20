Još jedna sjajna partija najboljeg srpskog košarkaša.
Surova dominacija se nastavlja: Tripl-dabl Jokića u novom trijumfu Nagetsa (GALERIJA)
Košarkaši Denvera savladali su prethodne noći Nju Orleans Pelikanse rezultatom 125:118, a Nikola Jokić meč je završio sa tripl-dabl učinkom, devetim ove sezone.
Maestralni Somborac zabeležio je 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija.
