Sjajnu partiju prikazao je mladi Andrej Stojaković, ali to nije bilo dovoljno da njegov tim zabeleži trijumf.

Ilinois je posle uzbudljive završnice doživeo poraz od Alabame - 90:86.

Andrej Stojaković, sin našeg proslavljenog reprezentativca Predraga Stojakovića, odigrao je maestralan meč i ponovo dokazao da "iver ne pada daleko od klade".

Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa Foto: Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Možda i najbolji meč od dolaska u Ilinois odigrao je talentovani košarkaš. Za 30 minuta zabeležio je 26 poena uz sjajnih 11/16 iz igre, a pogodio je i dve trojke iz tri pokušaja, a njegovo spektakularno zakucavanje obeležilo je ovaj susret.

