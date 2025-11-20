Sjajnu partiju prikazao je mladi Andrej Stojaković , ali to nije bilo dovoljno da njegov tim zabeleži trijumf.

Andrej Stojaković, sin našeg proslavljenog reprezentativca Predraga Stojakovića , odigrao je maestralan meč i ponovo dokazao da "iver ne pada daleko od klade".

Možda i najbolji meč od dolaska u Ilinois odigrao je talentovani košarkaš. Za 30 minuta zabeležio je 26 poena uz sjajnih 11/16 iz igre, a pogodio je i dve trojke iz tri pokušaja, a njegovo spektakularno zakucavanje obeležilo je ovaj susret.