Košarkaši Denver Nagetsa savladali su prethodne noći Nju Orleans Pelikanse rezultatom 125:118, a Nikola Jokić meč je završio sa tripl-dabl učinkom.

Najbolji košarkaš na planeti zabeležio je 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija.

1/6 Vidi galeriju Detalji sa meča Nju Orleans - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon utakmice pohvalio je svog saigrača Pejtona Votsona, koji je na ovom meču ostvario rekord karijere.

"Bio je dobar večeras, napadao je reket, šutirao dobro za tri, igrao dobro dole, otvarao se na šutevima" imao je dobro veče", rekao je Nikola.

Najbolji u redovima Pelikansa bio je Derik Kvin, koji je zabeležio 30 poena, pa je i za njega Nikola imao samo reči hvale.

"Ima neke pokrete, dobru kretnju oko reketa, osećaj za igru. Lepo je videti nekog drugačijeg", kaže Nikola.

Na pitanje novinara da li ga Kvin podseća na njega, Jokić je odgovorio:

"Mislim da sam malo viši, ali stil je sličan, lukav je, da...".

Spomenuo je američki novinar još jednog košarkaša koga često upoređuju sa Nikolom Jokićem, turskog reprezentativca Alperena Šenguna.

Jokić je priznao da mu se ne dopada to što Turčina stalno porede sa njim.

"Mislim da je talentovan. Vidim neke sličnosti, ali ne želim da ljudi kada vide njega pomisle na mene. On je dovoljno dobar igrač da ima svoju samostalnu priču", ističe Jokić.

Na kraju je priznao da mu se dopada što je postao uzor novoj generaciji centara.

"Da, lep je osećaj kada igrači gledaju tebe i žele da te kopiraju".

Kurir sport