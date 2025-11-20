Slušaj vest

Spektakularan meč odigrao je talentovani Andrej Stojaković, ali to nije bilo dovoljno da njegov Ilinois zabeleži trijumf protiv Alabame (86:90).

Jednu od najboljih partija u NCAA karijeri prikazao je naslednik legendarnog Peđe Stojakovića. Za 30 minuta zabeležio je 26 poena uz 11/16 iz igre (2/3 za tri poena).

Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa Foto: Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Mladi košarkaš izveo je i najatraktivniji potez na meču, kada je nakon sjajne kontre svog tima spektakularno zakucao preko košarkaša Alabame.

Pogledajte majstoriju koja je bacila u trans ljubitelje košarke u Americi:

Kurir sport

