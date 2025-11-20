U sjajnoj formi nalazi se ekipa srpskog trenera Darka Rajakovića.
JOKIĆ NIJE JEDINI KOJI DOMINIRA U NBA - JOŠ JEDAN SRBIN PRAVI NEVIĐENA ČUDA! Od ekipe koju niko nije shvatao ozbiljno napravio je pravu silu!
Deveti trijumf u poslednjih 10 mečeva zabeležili su sjajni Reptorsi.
Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedili su na gostujućem terenu Filadelfiju 121:112.
Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Najefikasniji kod Toronta su bili Ar Džej Beret i Brendon Ingram sa po 22 poena.
Kod Filadelfije bolji od ostalih bili su Tajris Maksi sa 24 i Vi Džej Edžkomb i Kventin Grajms sa po 21 poenom.
Toronto ima 10-5 i trenutno zauzima drugu poziciju na Istoku, dok je Filadelfija sa osam pobeda i šest poraza na sedmom mestu na tabeli.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
