Deveti trijumf u poslednjih 10 mečeva zabeležili su sjajni Reptorsi.

Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedili su na gostujućem terenu Filadelfiju 121:112.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najefikasniji kod Toronta su bili Ar Džej Beret i Brendon Ingram sa po 22 poena.

Kod Filadelfije bolji od ostalih bili su Tajris Maksi sa 24 i Vi Džej Edžkomb i Kventin Grajms sa po 21 poenom.

Toronto ima 10-5 i trenutno zauzima drugu poziciju na Istoku, dok je Filadelfija sa osam pobeda i šest poraza na sedmom mestu na tabeli.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

