Slušaj vest

Nastavlja se surova dominacija Nikole Jokića u najjačoj ligi sveta.

Denver je prethodne noći rutinski na gostovanju savladao Nju Orleans Pelikanse (125:118), a čudesni Somborac ponovo je meč završio sa tripl-dabl učinkom, devetim ove sezone.

Radio je bukvalno šta je hteo na terenu. Pogađao iz svih mogućih pozicija, dominirao u reketu i sjajno razigravao svoje saigrače. Meč je završio sa 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija.

Detalji sa meča Nju Orleans - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Uživajte u najboljim potezima čudesnog srpskog košarkaša:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ PROGOVORIO O ČOVEKU SA KOJIM JE VODIO ŽESTOKU BITKU NA EUROBASKETU Srbin priznao šta mu se ne dopada: Ne želim da ljudi kada vide njega - pomisle na mene
Nikola Jokić
KošarkaČISTA MAGIJA - DRUGAČIJE SE NE MOŽE OPISATI JOKIĆEVA ASISTENCIJA! Bez gledanja, iza leđa bacio loptu i ostavio Amere u neverici! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaDEVETI TRIPL-DABL NEZAUSTAVLJIVOG JOKIĆA! Nikola je dominirao na terenu, njegov Denver je slavio, ali zbog jedne stvari će što pre želeti da zaboravi ovaj meč!
Nikola Jokić
KošarkaSurova dominacija se nastavlja: Tripl-dabl Jokića u novom trijumfu Nagetsa (GALERIJA)
Nikola Jokić

Nikola Jokić o Ol-Staru Izvor: YouTube/DNVR Sports