Najbolji potezi Nikole Jokića na meču Nju Orleans - Denver.
MAGIJA POD OBRUČIMA
KOŠARKAŠKA POEZIJA - OVAKO NEŠTO MOŽE SAMO NIKOLA JOKIĆ: Zavalite se i uživajte u najboljim potezima čudesnog Somborca! (VIDEO)
Slušaj vest
Nastavlja se surova dominacija Nikole Jokića u najjačoj ligi sveta.
Denver je prethodne noći rutinski na gostovanju savladao Nju Orleans Pelikanse (125:118), a čudesni Somborac ponovo je meč završio sa tripl-dabl učinkom, devetim ove sezone.
Radio je bukvalno šta je hteo na terenu. Pogađao iz svih mogućih pozicija, dominirao u reketu i sjajno razigravao svoje saigrače. Meč je završio sa 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija.
Detalji sa meča Nju Orleans - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Uživajte u najboljim potezima čudesnog srpskog košarkaša:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši