Hit je protiv Voriorsa zabeležio trijumf rezultatom 110:96, najviše zahvaljujući Normanu Pauelu koji je završio utakmicu sa 25 poena, šest skokova i tri asistencije.

Golden Stejt je imao dva poena prednosti na početku poslednje četvrtine, ali taj period igre je završen rezultatom 38:22 u korist Majamija.

Problem za pobednički sastav je to što u njemu nije bilo Nikole Jovića, srpskog reprezentativca.

Nikola Jović u dresu Majamija.

Majami je saopštio da Jović ima probleme sa desnim kukom i da je zbog toga odsustvovao, ali još uvek nije poznato koliko je ozbiljna situacija.

Prava procena bi trebalo da se dogodi u narednim danima i tada će biti jasnije koliko dugo mladog košarkaša neće biti na parketu, ukoliko njegovo stanje zahteva pauzu.

