Košarkaši Majamija su pobedili Golden Stejt, ali sa te utakmice je stigla vest koja je, barem Srbiji, važnija od konačnog ishoda.
NIKOLA JOVIĆ SE IZNENADA NIJE POJAVIO NA UTAKMICI! Sa Floride stigla loša vest
Hit je protiv Voriorsa zabeležio trijumf rezultatom 110:96, najviše zahvaljujući Normanu Pauelu koji je završio utakmicu sa 25 poena, šest skokova i tri asistencije.
Golden Stejt je imao dva poena prednosti na početku poslednje četvrtine, ali taj period igre je završen rezultatom 38:22 u korist Majamija.
Problem za pobednički sastav je to što u njemu nije bilo Nikole Jovića, srpskog reprezentativca.
Nikola Jović u dresu Majamija. Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia
Majami je saopštio da Jović ima probleme sa desnim kukom i da je zbog toga odsustvovao, ali još uvek nije poznato koliko je ozbiljna situacija.
Prava procena bi trebalo da se dogodi u narednim danima i tada će biti jasnije koliko dugo mladog košarkaša neće biti na parketu, ukoliko njegovo stanje zahteva pauzu.
