Spektakl za pamćenje priredili su košarkaši Portlanda i Čikaga ljubiteljima košarke.

Posle velike drame u završnici Bulsi su savladali na gostovanju Trejblejzerse rezultatom 122:121, a junak trijumfa bio je Nikola Vučević koji je pogodio trojku uz zvuk sirene.

Imali su Bulsi 21 poen prednosti na u poslednjoj deonici i delovalo je da će rutinski zabeležiti trijumf, a onda je usledila neviđena serija domaćina. Portland je zaigrao sjajno, ekspresno istopio zaostatak i u samom finišu stigao i do preokreta. Na sedam sekundi pre kraja vodio je domaćin 121:119, ali poslednji posed na meču imao je Čikago.

Kobi Vajt je krenuo u prodor, ugledao Vučevića koji je bio potpuno otvoren na liniji za tri poena, bacio mu je loptu a iskusni centar je mirno uputio šut i pogodio uz zvuk sirene za veliko slavlje gostiju.

Nikola je meč završio sa 27 poena (5/9 za tri), osam skokova i dve asistencije.

U poraženoj ekipi blistali su Džeremi Grent sa 33 i Deni Avdija sa 32 poena.

Pogledajte pobednički koš sjajnog Nikole Vučevića:

