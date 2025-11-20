Košarkaši Oklahome su pobedili Sakramento rezultatom 113:99.
FANTASTIČNI ŠEJ I OKLAHOMA NASTAVILI SA POTPUNOM DOMINACIJOM: Još uvek su na samo jednom porazu u swezoni
Najzaslužniji za pobedu je bio Šej Gildžes-Aleksander koji je postigao 33 poena, uz osam skokova i tri asistencije. U poraženom sastavu Denis Šruder je bio najbolji sa 21 poenom.
Oklahoma je prva na tabeli Zapadne konferencije i sada ima 15 pobeda i jedan poraz. Sakramento je na učinku od tri trijumfa i 12 izgubljenih utakmica u aktuelnoj NBA sezoni.
