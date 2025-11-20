Košarkaši Hjustona su pobedili Klivlend rezultatom 114:104.
NBA
ŠENGUN IŠAO KA JAKOM TRIPL-DABLU! Turčin ozbiljno pogurao Hjuston do pobede
Slušaj vest
Roketse je do pobede vodio Alperen Šengun sa 28 poena, 11 skokova i sedam asistencija za 38 minuta u igri.
U poraženom sastavu se istakao Deandre Hanter sa 25 poena.
Hjuston sada ima učinak od 10 pobeda i tri poraza, a Klivlend je u aktuelnoj NBA sezoni ostvario 10 pobeda i šest poraza.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši