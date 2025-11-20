Slušaj vest

Roketse je do pobede vodio Alperen Šengun sa 28 poena, 11 skokova i sedam asistencija za 38 minuta u igri.

U poraženom sastavu se istakao Deandre Hanter sa 25 poena.

Hjuston sada ima učinak od 10 pobeda i tri poraza, a Klivlend je u aktuelnoj NBA sezoni ostvario 10 pobeda i šest poraza.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

