Slušaj vest

Najbolji u pobedničkom sastavu je bio Benedikt Maturin sa 24 poena i 12 skokova. U poraženom sastavu je najbolji bio Kon Knuepi sa 28 poena, osam skokova i sedam asistencija.

Ovo je bila tek druga pobeda Indijane u aktuelnoj NBA sezoni uz 13 poraza. Šarlot ima učinak od četiri pobede i 11 poraza.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Ne propustiteKošarkaŠENGUN IŠAO KA JAKOM TRIPL-DABLU! Turčin ozbiljno pogurao Hjuston do pobede
Alperen Šengun
KošarkaFANTASTIČNI ŠEJ I OKLAHOMA NASTAVILI SA POTPUNOM DOMINACIJOM: Još uvek su na samo jednom porazu u swezoni
Šej Gildžes-Aleksander
KošarkaČAK JE I DONČIĆ U NEVERICI ZBOG PODUHVATA LEBRONA KOJI NIKO PRE NJEGA NIJE NAPRAVIO: To je ludilo, deliti teren sa njim je posebno...
Luka Dončić i Lebron Džejms
KošarkaVAŽNO JE ZVATI SE NIKOLA! Pogledajte trojku Vučevića za pobedu uz zvuk sirene! (VIDEO)
Nikola Vučević

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports