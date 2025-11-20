Košarkaši Indijane su pobedili Šarlot rezultatom 127:118.
INDIJANA SLAVILA DRUGU POBEDU U SEZONI! Ovo je bila prilika koju su morali da iskoriste
Najbolji u pobedničkom sastavu je bio Benedikt Maturin sa 24 poena i 12 skokova. U poraženom sastavu je najbolji bio Kon Knuepi sa 28 poena, osam skokova i sedam asistencija.
Ovo je bila tek druga pobeda Indijane u aktuelnoj NBA sezoni uz 13 poraza. Šarlot ima učinak od četiri pobede i 11 poraza.
