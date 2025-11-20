Slušaj vest

Ključna je bila druga četvrtina koja je završena rezultatom 37:17 u korist Timbervulvsa koje su do pobede vodili Džulijus Rendl sa 31 poena, 10 skokova i šest asistencija i Naz Rid sa 28 poena.

U poraženom sastavu je najefikasniji bio Kišon Džordž sa 23 poena. Srpski košarkaš Tristan Vukčević je u dresu Vašingtona za 20 minuta na terenu postigao sedam poena, uz pet skokova, jednu asistenciju i dva pogođena od osam šuteva iz igre.

Minesota ima učinak od 10 pobeda i pet poraza, a Vašington je u aktuelnoj NBA sezoni zabeležio 13. poraz i ostao na samo jednoj pobedi.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports