Najmlađi kapiten u istoriji Partizana, reprezentativac Srbije Vanja Marinković, na leto 2024. godine započeo je svoj drugi mandat u crno-belom taboru.

Nakon sjajne sezone u Baskoniji imao je Vanja nekoliko primamljivih ponuda, ali je na kraju odlučio da se vrati u klub u kom je stekao svoju košarkašku afirmaciju.

"Gledaš na televiziji Partizan, Evroliga… Pa čekaj, ja treba da igram tu. Meni se javila želja da opet igram ovde. Razmišljao sam dosta i na kraju sam stavio na papir šta je za šta je protiv", rekao je Marinković u razgovoru za Partizanov podkast "Part+".

Na njegov povratak značajno je uticala činjenica da će imati priliku da sa sarađuje sa najtrofejnijim evropskim trenerom Željkom Obradovićem, ali ne samo to. Jedan od presudnih faktora bio je Aca Matović, dugogodišnji član stručnog štaba crno-belih.

"Aca Matović mi je bio jedna od stvari… Smatram ga članom porodice. On mi je… gledam ga kao svog. Neverovatan čovek, mnogo zna o košarci. Radio je sa velikim imenima, Bogdan Bogdanović se kune u Acu. Još milion drugih igrača. Dok sam bio u Španiji sam se s njim čuo veoma često. Da ga imam tu pored sebe mi je značajno", kaže Vanja i dodaje:

"Ne pričam ja s njim o košarci. Kad treba pričamo, ali više o nekim stvarima u vezi sa košarkom, ali pričamo o privatnim stvarima i šta bi trebalo… Savetuje me dosta. On je blago koje ima ovaj klub. Mnogo voli ovo. Ne znam da li ljudi znaju, on ne voli da se eksponira. Veoma je bitan u svemu ovome".

