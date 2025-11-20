Slušaj vest

Srpski košarkaš je zabeležio novi tripl-dabl, deveti u sezoni, a Denver je ostvario novu pobedu, ali je srpski košarkaš ovaj meč završio ranije zbog šest ličnih grešaka.

To je nešto što se ne viđa baš često, a iznenadilo je i Borega.

Trener Pelikansa je nakon utakmice dobio pitanje o partiji Derika Kvina, dvadesetogodišnjeg centra koji je ostvario rekord karijere sa 30 poena i uz to zabeležio devet skokova i četiri asistencije.

Borego je priznao da je iznenađen zbog problema u kojem se našao Nikola Jokić.

- Da, mislim da je bio sjajan. Znate, očigledno je odgovorio na izazov i, to je bio impresivan prvi duel sa Jokićem. I to što ga je naterao da izađe zbog faulova... Ne mislim, ne mogu da se setim kada sam poslednji put video da ga je neko, znate, izbacio iz igre zbog faulova - rekao je Borego i dodao:

- Ali mislim da je Marej bio sjajan. Znate, samo je zadržao smirenost. Bilo je malo, znate, u prvom poluvremenu, par poteza o kojima smo, hm, znate, on i ja razgovarali, i mislim da je on odgovorio na to. Znate, to je bilo strašno dobro drugo poluvreme s njegove strane koje nas je održalo u igri. Hm, njegova agresivnost sa vrha terena, kreiranje igre. Mislim da je odradio stvarno dobar posao i u odbrani. Nećete, znate, zaustaviti Jokića, ali sama njegova sposobnost da pravi poteze na lopti, blokira šut, napravi akciju... stvarno impresivno.

