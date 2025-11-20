Slušaj vest

Andrej Stojaković odigrao je jedan od najboljih mečeva u karijeri i u porazu njegovog Ilinoisa od Alabame (90:86) imao je učinak od 26 poena uz sjajnih 11/16 iz igre, a pogodio je i dve trojke iz tri pokušaja.

Pogledajte njegove fotografije u dresu Ilinoisa:

Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

