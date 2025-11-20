Slušaj vest

NBA liga planira širenje na evropsko tlo, a ideja je da nova liga startuje 2027. godine. Već početkom 2026. očekuje se da će biti jasnija slika oko timova koji bi učestvovali.

Nova NBA Evropa liga počinje 2027. godine, a uveliko se licitira sa imenima timova koje čeka mesto u elitnom karavanu.

Tejtum je naveo nekoliko potencijalnih učesnik,a to su: Real Madrid, Barselona, Bajern Minhen, Asvel, Mančester Siti, PSŽ...

Ono što smo prvi put čuli je tržište - Srbije. Značajno je da će naši klubovi imati priliku da budu deo eliti i da sve od njih zavisi i njihovog potencijala i rezultata.

"Ako govorimo o tržištima u Srbiji, Litvaniji, Hrvatskoj i drugim regionima, želimo da svaki tim ima priliku da se takmiči u najboljoj ligi. Biće to najbolja košarkaška liga u Evropi. Ako je u NBA ligi 450 najboljih igrača sveta, onda će u NBA Evropi biti od 451. do 900. igrača", rekao je Tejtum. 

Dakle, u prevodu: kakve timove budete imali - tako ćete biti i kotirani vezano za NBA Evropu. Pošteno.

Već za dve godine bi mogli da vidimo i neke zanimljive duele.

- U prvoj sezoni mogli bismo da organizujemo neku vrstu predsezonskog Kupa između NBA timova i evropskih klubova. Na primer, Niksi, Lejkersi i Bulsi mogli bi da dođu u Evropu i odigraju mečeve protiv Reala, PSŽ-a i Mančester Sitija. Na kraju tog turnira, tim bi dobio pehar.

Uz poruku na kraju.

- U narednih pet do deset godina mogli bismo da vidimo, na primer, najbolja dva evropska tima kako igraju u NBA kupu. Milan i Barselona, recimo, mogli bi da se susretnu u ovom formatu. Cilj je da se postigne ogroman rast košarke, uz vrhunsku infrastrukturu i gradove domaćine. Takođe, razmatramo i finansijski aspekt, saradnju sa vlasnicima i FIBA.

