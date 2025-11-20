Slušaj vest

Stiv Ker, trener Golden Stejta, govoreći o brojnim povredama u NBA ove sezone, istakao je da bi bilo pametno smanjiti broj utakmica u sezoni.

- Uvek ću se zalagati za manji broj utakmica. Igračima bi puno značilo spuštanje sa 82 na 72 utakmice tokom osnovnog dela sezone. Nije samo zgusnuti raspored krivac za brojne i česte povrede. U košarci se nikada nije više trčalo. Svi igraju košarku u tranziciji. Spojimo li to sa igranjem svake druge večeri, dolazimo do toga da su liste povređenih igrača prepune - rekao je Ker i dodao:

- Ponekad smo i više od sedam dana na gostujućim turnejama. U tim trenucima nemate uopšte vremena za trening. Sve se odvija u ritmu utakmica za utakmicom. Kompletan takav sistem gubi smisao - rekao je Stiv Ker.

Igrajući za Čikago i San Antonio Stive ker je pet puta bio NBA prvak, dok je kao trener Golden Stejta osvojio četiri titule.

Kao selektor je vodio reprezentaciju SAD do zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

