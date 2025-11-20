Slušaj vest

Košarkaš PartizanaDžabari Parker najavlljivan je kao buduća NBA zvezda, ali su ga teške povrede zaustavile na putu da postane jedan od najboljih igrača "preko bare".

Stigao je Džabari Parker u Partizan ovog leta na oduševljenje svih navijača crno-belih, ali, početak sezone nije prošao u dobroj adaptaciji Džabarija na sistem rada Željka Obradovića kao i na frenetičnu atmosferu koju "grbari" prave u Areni.

1/6 Vidi galeriju Džabari Parker povreda kolena Foto: Youtube/printscreen/

Sve to deluje kao novo za Parkera i nema sumnje da je Amerikancu potrebno još neko vreme kako bi se aklimatizovao na sve što nosi Partizan na i van parketa.

Parker je u Partizan stigao nakon pune dve sezone u dresu Barselone, sa oreolom najvećeg pojačanja. Izabran je 2014. godine izabran kao drugi pik na NBA draftu od strane Milvoki Baksa.

Važio je za buduću zvezdu u najjačoj ligi sveta i to je pokazao već u svojoj sezoni gde je prosečno beležio 12,3 poena po meču.

1/11 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Odličan je bio i u narednoj, da bi u sezoni 2016/2017 posle odličnog starta i 20 poena u proseku, doživeo tešku povredu kolena zbog koje je bio dugo ban parketa.

Povrede uništile Džabarija Parkera!

Vratio se Parker svojoj velikoj ljubavi, košarci, ali je ponovo doživeo isti peh i morao je na novu operaciju! Splet nesrećnih okolnosti ga je udaljio sa terena i Džabari više nije bio onaj stari kada se vratio.

Ožiljke koje je imao na kolenu posle teških operacije govore i o karakteru ovog momka, jer bi se retko ko vratio na teren i ponovo zaigrao posle dve komplikovane operacije i teške povrede kolena.

Odlučio je Parker da se 2023. godine preseli u Evropu, tačnje u Barselonu. Odigrao je dve kompletne sezone bez ikakve povrede gde je svima stavio do znanja da je spreman za nove izazove, a "grobari" će sa jeseni sa nestrpljenjem dočekati svog novog ljubimca.

Kako se povredio Džabari Parker?

Džabari Parker je pretrpeo ozbiljne povrede - leve prednje ukrštene (ACL) veze kolena – čak dvaput na istom kolenu!

Prvi put 15. decembra 2014 i drugi put osmog februara 2017. godine u meču protiv Majami Hita. Tada mu je levo koleno ponovo stradalo!

Obe povrede su bile ne-kontaktne - došlo je do "propadanja" kolena pri normalnom pokretu/pristajanju pri vožnji ka košu.. Nakon oba slučaja bio je podvrgnut operaciji rekonstrukcije ACL, s prognozama oporavka dugim između 10 i 12 meseci .

I pored svega on se vratio i sada imamo tu čast da nekada drugog pika na NBA draftu gledamo u Beogradu.

Džabari Parker – NBA statistike do 2023. godine: Timovi:

Milvoki Baks (2014-2018)

Čikago Bulsi (2018-2019)

Vašington Vizardsi (2019-2020)

Sakramento Kingsi (2020-2021)

Boston Seltiksi (2021-2022)

Prosečna statistika po sezoni (u karijeri):

Poeni: 14.5 ppg

Skokovi: 5.7 rpg

Asistencije: 2.0 apg

Šut iz igre: 49.4%

Šut za 3 poena: 32.%

Džabari Parker u suzama

Tokom boravka u Barseloni, Parker nije mogao da savlada emocije dok je davao intervju posle utakmice sa Real Madridom.

Njegov tim je tada izgubio od madridskog velikana u polufinalnoj seriji španskog prvenstva, što je krilnog košarkaša jako pogodilo.

Novinar ga je upitao kako se oseća u prvoj sezoni njegove karijere u Evroligi, na šta je Parker odgovorio suzama...

Svojevremeno, as Barselone Dario Brizuela u razgovoru za špansku "Marku" sipao je hvalospeve na račun najzvučnijeg pojačanja Partizana:

- Džabari je, iskreno i bez ikakve sumnje, najtalentovaniji igrač s kojim sam ikada igrao u životu. Ima sposobnost da igra košarku na jedan nesvakidašnji način, i jasno je da, da nije bilo povreda, ne bi igrao u Evropi - bio bi u NBA ligi. Nedostajaće nam, jer je imao sposobnost da sam dobije utakmicu, da nosi tim na svojim leđima - kaže Brizuela.

Požele je sreću svom doskorašnjem saigraču u nastavku karijere.

- Njegova odluka je bila da ode i mi to poštujemo. Imam veoma dobar lični odnos s njim i želim mu sve najbolje. A ko god da dođe kao zamena, bez obzira da li ima isti talenat ili ne, sigurno će doprineti, jer Barselona uvek dovodi dobre igrače - kaže Brizuela.

Bez tetovaža i okrenut veri...

Parker je član Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (poznate kao Mormonska crkva). Odrastao je u veri, redovno pohađao crkvu i praktikovao molitvu i versku nastavu.

Iako se od mladih mormona očekuje da služe dvogodišnju misionarsku službu, Parker je, suočen sa mogućnošću profesionalne košarkaške karijere, odlučio da se prijavi na NBA draft. Kada je stupio u NBA ligu njegov brat je često isticao da Džabari čita Sveto Pismo i da mu je vera pomogla kada su ga zadesile dve teške povrede kolena.

BONUS VIDEO:

Navijači Partizana vređaju Mirotića Izvor: Kurir