Noa Vonle (30, 208 cm) novi je igrač Zenita.

Prema navodima ruskog kluba Vonle je potpisao ugovor koji će biti na snazi do kraja aktuelne sezone.

Vonle, koji u karijeri ima 373 utakmice u najjačoj ligi, draftovan je kao deveti pik od strane Šarlota pre 11 godina, ali je već nakon jedne sezone napustio Hornetse.

Promenio je potom još sedam klubova u NBA ligi - igrao je za Portland, Čikago, Njujork, Minesotu, Denver, Bruklin i Boston.

U dva navrata je igrao i za kineske Šangaj Šarkse.

Zenit je trenutno četvrti u VTB ligi sa sedam pobeda u 11 mečeva.

