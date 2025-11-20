DIVAN GEST: Polonara ostaje kapiten reprezentacije Italije!
Selektor košarkaške reprezentacije Italije Luka Banki objavio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacione utakmice za Mundobasket.
Najznačajnije ime na listi je Akile Polonara, koji će, upkros tome što ne može da se odazove, ostati kapiten i važan član tima.
Na spisku bi mogla da budu i tri evroligaška igrača – Gabrijele Proćida (Real Madrid), Nikola Akele (Virtus) i Stefano Tonut (Olimpija).
Spisak:
Stefano Tonut, Amedeo dela Vale, Amedeo Tezitori, Gabrijele Proćida, Diego Garavalja, Frančesko Ferari, Tomas Baldaso, Luiđi Suigo, Leonardo Candi, Davide Kasarin, Akile Polonara, Metju Librici, Rišar Rosato, Saša Grent, Nikola Akele, Luka Vinčini, Džon Petrućeli.
Ekipa će se okupiti 24. novembra. U petak, 28. novembra, igraće protiv Litvanije, a u nedelju, 30. novembra, rival u Klaipedi biće Litvanija.
BONUS VIDEO: