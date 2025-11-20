Slušaj vest

Australijski košarkaš ove sezone nije odigrao niti minut u dresu Maveriksa.

1/9 Vidi galeriju Dante Egzum - košarkaš Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, Screenshot, @starsport

Poslednji meč na kojem je Egzum nastupio bio je 13. aprila, u porazu od Memfisa (132:97).

Pre toga, u martu, imao je problema takođe sa povredom. Tada je polomio kost u levoj šaci.

Egzum je član Dalasa od 2023, kada se u NBA ligu vratio iz Partizana.

Pre Beograda, jednu sezonu u Evroligi proveo je igrajući za Barselonu.

Karijeru je počeo u Juti (2014-2019), nakon koje je još dve sezone nastupao za Klivlend.