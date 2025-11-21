Slušaj vest

Deveti poraz u poslednjih deset utakmica doživeli su prethodne noći Los Anđeles Klipersi.

Tim iz LA poražen je na gostovanju od ekipe Orlanda rezultatom 129:101, a srpski košarkaš Bogdan Bogdanović prikazao je jednu od najlošijih partija ove sezone.

Za 12 minuta provedenih na terenu u prvom poluvremenu nije uspeo da postigne poene, imao je tri promašaja iz igre. U drugom delu meča pogodio je dve trojke, zabeležio tri asistencije i skok, ali to je bilo sve što smo videli od Bogdana na ovom meču (2/6 šut iz igre, 0/3 za dva poena).

Orlando je od prvog do poslednjeg minuta kontrolisao dešavanja na terenu i na kraju zasluženo zabeležio ubedljiv trijumf.

Najefiksaniji u pobedničkom timu bili su Džejlen Sags sa 23 i Franc Vagner sa 20 poena.

U ekipi Klipersa istakao se Džejms Harden sa 31 poenom uz osam asistencija, dok je Ivica zubac meč završio sa 14 poena i čak 19 skokova.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport