Nikola Jokić je najbolji strelac, skakač, asistent i kradljivac lopti u ovoj deceniji!

Na meču protiv Nju Orleans Pelikansa Nikola je zabeležio 28 poena, nadmašio Džejsona Tejtuma i preuzeo prvo mesto po broju postignutih poena u ovoj deceniji, računajući i plej-of NBA lige. Somborac je u ovoj dekadi zabeležio 13.242 poena, dok je as Bostona, koji ternutno ne igra zbog povrede, ostao na 13.216.

Trostruki dobitnik MVP priznanja predvodi ligu i po broju asistencija (4.326), skokova (6.030), ali i ukradnih lopti (703).

Dakle, Nikola je najbolji u četiri od pet glavnih statističkih kategorija u jednoj deceniji, što nije pošlo za rukom nijednom igraču u istoriji NBA lige.

Blizu ovakvog podviga bio je legendarni Karim Abdul-Džabar, koji je sedamdesetih godina bio lider u tri kategorije.

Primera radi, u prethodnoj deceniji pet različitih igrača dominiralo je u pet najbitnijih statističkih kategorija. Lebron Džejms je bio najbolji poenter, Deandre Džordan je imao najviše skokova, Rasel Vestbruk najviše asistencija, Kris Pol najviše ukradenih lopti, a Serž Ibaka najviše blokada, a slično je bilo i deceniju ranije.

