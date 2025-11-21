Slušaj vest

Košarkaši Filadelfije pobedili su posle produžetka Milvoki 123:114 uz rekord karijere Tajrisa Maksija, koji je postigao 54 poena.

On je igrao 46 i po minuta i imao je još devet asistencija, pet skokova, tri ukradene lopte i tri blokade. U samoj završnici regularnog dela postigao je dva poena sa linije za slobodna bacanja i izborio produžetak.

Prethodni rekord karijere od 52 poena ostvario je prošlog aprila u utakmici protiv San Antonija, u kojoj su Siksersi posle dva produžetka pobedili San Antonio 133:126.

Pobedi protiv Baksa Pol Džordž doprineo je sa 21 poenom i pet skokova, a Kventin Grajms sa 14 poena, četiri skoka i četiri asistencije.

Milvoki je izgubio četvrti put u poslednjih pet utakmica, a najefikasniji u ekipi bio je Rajan Rolins sa 32 poena, čime je izjednačio rekord karijere. Imao je i 14 asistencija i šest skokova. Bobi Portis dodao je 19 poena i osam skokova, a Majls Tarner 14 poena i 10 skokova.

Ekipe su ponovo igrale bez svojih najboljih igrača zbog povreda, Filadelfija bez Džoela Embida, a Milvoki bez Janisa Adetokunba.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport/Beta

