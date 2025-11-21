Slušaj vest

Košarkaši San Antonija pobedili su prethodne noći Atlantu rezultatom 135:126.

Ekipu su predvodili Dearon Foks sa 26 poena, devet asistencija i pet skokova, Keldon Džonson sa 25 poena i sedam skokova i Džulijan Šampeni sa 20 poena.

San Antonio je ostvario treću uzastopnu pobedu bez Viktora Vembanjame, koji ima problema sa povredom lista.

U ekipi Atlante najefikasniji je bio Nikejl Aleksander-Voker sa 38 poena, Džejlen Džonson postgiao je 26 poena, uz 12 skokova i sedam asistencija, a Kristaps Porzingis dodao je 16 poena i pet skokova.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaVIDEO: Pogledajte najbolje poteze Bogdana Bogdanovića protiv Orlanda
Bogdan Bogdanović
KošarkaREKORD KARIJERE FANTASTIČNOG TAJRISA! Filadelfija savladala Bakse, nezaustavljivi Maksi brojao do 54! (VIDEO)
Tajris Maksi
KošarkaDECENIJA KOJA PRIPADA NIKOLI JOKIĆ! Ameri ne mogu da dođu sebi - čovek je prešao igricu: Prvi u svemu kao niko nikada!
Nikola Jokić
KošarkaKLIPERSI DOŽIVELI KATASTROFU NA FLORIDI: Bogdanović se uklopio u sivilo!
Bogdan Bogdanović

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA