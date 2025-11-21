Ekipu je predvodio Dearon Foks sa 26 poena.
NEMA VEMBIJA - NEMA PROBLEMA! Sparsi ostvarili treću uzastopnu pobedu bez Vembanjame!
Košarkaši San Antonija pobedili su prethodne noći Atlantu rezultatom 135:126.
Ekipu su predvodili Dearon Foks sa 26 poena, devet asistencija i pet skokova, Keldon Džonson sa 25 poena i sedam skokova i Džulijan Šampeni sa 20 poena.
San Antonio je ostvario treću uzastopnu pobedu bez Viktora Vembanjame, koji ima problema sa povredom lista.
U ekipi Atlante najefikasniji je bio Nikejl Aleksander-Voker sa 38 poena, Džejlen Džonson postgiao je 26 poena, uz 12 skokova i sedam asistencija, a Kristaps Porzingis dodao je 16 poena i pet skokova.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
