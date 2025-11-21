Slušaj vest

Košarkaši Memfisa pobedili su Sakramento 137:96 i naneli mu osmi uzastopni poraz.

U pobedničkoj ekipi najefikasniji su bili Santi Aldama sa 29 poena, Džok Lendejl sa 21 poenom i Sedrik Kauard sa 19 poena.

Zek Edej dodao je 16 poena, a Vins Vilijams četiri poena i 15 asistencija za Memfis, koji je prekinuo niz od pet poraza.

U ekipi Sakramenta Zek Levin postigao je 26 poena, Maksin Rajno 12, a Rasel Vestbruk 11 poena, sedam skokova i četiri asistencije. Kigan Marej igrao je prvi put ove sezone i postigao je 11 poena.

Kingsi su svih osam poraza pretrpeli uz dvocifrenu razliku, od čega su četiri poraza bila od najmanje 27 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: