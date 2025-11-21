Slušaj vest

Filip Petrušev stigao je letos kao veliko pojačanje u ekipu Dubaija i odmah je opravdao očekivanja.

U dva navrata srpski košarkaš nosio je dres Crvene zvezde. Želeli su crveno-beli silno da ga zadrže u timu i ovog leta, ali je Petrušev napravio iznenađujući potez tokom letnje pauze, kada se pridružio novajliji Evrolige i svojom odlukom razočarao navijače Zvezde.

Filip Petrušev u dresu Crvene zvezde

Iako je ostavio trag u crveno-belom dresu, Filip nije skrivao da je ranije bio navijač Partizana, pa je u intervjuu za grčku "Nova sport" dobio izuzetno zanimljivo pitanje od novinarke Dore Panteli.

"Da li bi igrao u Partizanu?" pitala je Dora Filipa.

Zanimljivo, srpski košarkaš nije odričan odgovor.

"Teško je odgovoriti i sa da i sa ne na ovo pitanje. Trenutno, ne bih razmišljao uopšte o tome jer sam veoma srećan ovde. Bio sam malo spektičan u početku, ali način na koji radimo, kakvi su uslovi ovde, kako rastemo, spreman sam da dam celog sebe u ovaj projekat. Šta će se desiti kasnije niko ne može da zna", poručio je Petrušev.

