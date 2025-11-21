Slušaj vest

Za razliku od ostalih NBA zvezda, Nikola Jokić ne voli previše da priča o "poslu". Lična priznanja ne juri, statistika je ono što ga najmanje zanima u igri, druge pušta da pričaju o tome, a svoje mišljenje iznosi isključivo na terenu. Ponekad deluje potpuno nezaiteresovano, pa su mnogi na osnovu njegovog ponašanja stekli utisak da ga košarka preterano ne zanima. Što je naravno potpuna neistina.

To je potvrdio i njegov bivši saigrač i dobar prijatelj - Amerikanac Deandre Džordan.

Da ga košarka ne zanima i da mu nije stalo ne bi bio tako uspešan i svakodnevno do maksimuma posvećen ovom sportu, smatra iskusni centar.

"Sva ta priča da njega nije briga za košarku, to je izmišljotina. Ne možete da budete toliko dobri, a da vas nije briga. On neverovatno mnogo radi", rekao je Džordan.

Tri sezone Džordan je delio svlačionicu sa Jokićem u Nagetsima.

1/6 Vidi galeriju Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Bio je i najteži i najlakši posao da budem rezerva njemu. Ima jedan od najvećih košarkaških koeficijenata inteligencije koje sam video. On je igrač koji gleda tim na prvom mestu. Hoće da odigra pravu stvar. Neki igrači koji su superstarovi hoće da šutnu svaku loptu. On uvek hoće da doda kada ga udvoje, a opet uvek ima tripl-dabl", kaže iskusni as.

Otkrio je i kakav je Nikola privatno.

"Kada hoće da bude tih pravi se da ne zna engleski. Ali voli da se šali, da sluša kantri i rep muziku."

Kurir sport