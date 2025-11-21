Slušaj vest

Nikola Jokić godinama unazad jedan je od najboljih košarkaša NBA lige, a pre njega dubok trag ostavili su i Vlade Divac, Predrag Stojaković, Darko Miličić...

Ipak, ispod radara je mnogima prošao još jedan Srbin o kom se malo toga u našoj zemlji zna. U pitanju je Den Gadžurić, čije je puno ime Danijel, a rođen je u Hagu i igrao je za nacionalni tim Holandije, ali mu je majka Srpkinja iz Beograda.

Gadžurić je davne 1997. godine debitovao za reprezentaciju Holandije, a onda je otišao na koledž UCLA. Džim Saja, asistent u stručnom štabu ovog univerziteta, prepoznao je njegov potencijal i doveo ga u Los Anđeles.

- Došao je u Los Anđeles i odmah se zaljubio u grad. Svideo mu se i košarkaški program, nije ni hteo da ide na probe u Kanzas i Kentaki iako su ga hteli - setio se jednom prilikom Saja.

Den Gadžurić nije znao srpski jezik, a imao je problema i sa engleskim kada je došao, pa je pravio haos na terenu jer je, kako su oni koji su sa njim sarađivali naveli, voleo puno da viče.

- Znao je mnogo da viče kada je došao na treninge i nismo znali kako da se odnosimo prema tome. Nismo bili sigurni da li je ljut na nas i šta se dešava jer je vikao na holandskom - rekao je jedan od trenera.

Četiri sezone proveo je na UCLA a onda je izabran kao 34. pik na draftu 2002. godine. Tada je Jao Ming bio prvi pik, a izabran je i srpski centar Nenad Krstić. Gadžurića je izabrao Milvoki i u Baksima je bio osam godina. U trećoj sezoni je bio čak i starter, a na vrhuncu karijere beležio je više nego korektne brojke - 7,3 poena i 7,3 skokova po meču.

Igrao je u timu sa Tonijem Kukočem, a posle toga je bio u Voriorsima, Netsima i Niksima, kao i Lejkersima. Igrao je i u Kini i Iranu, a 2014. godine završio je karijeru.

Nikada Den nije krio svoje srpsko poreklo, te je jednu Novu godinu pratiocima na Instagramu čestitao uz zastave Holandije, Srbije i Amerike, a nedavno se pohvalio da je posetio majku u Hagu i da je uživao u ćevapima koje mu je ona napravila. Ima troje dece, a najmađi sin mu se zove Danilo.

