Totalni haos u Bosni i Hercegovini pred naredno okupljanje košarkaške reprezentacije ove zemlje.

Bosanci će igrati protiv Turske (27. novembar) i Srbije (30. novembar) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a u sastavu selektora Darija Đerđe neće biti tri igrača Dubaija - Koste Kondića, Džanana Muse i Kenana Kamenjaša.

Zbog toga se Košarkaški savez Bosne i Hercegovine oglasio žestokim saopštenjem o kom bruji region.

- Zaista smo učinili sve kako bi Musa, Kamenjaš i Kondić bili deo reprezentacije na novembarskom okupljanju, ali nismo naišli na razumevanje od strane čelnika Dubaija. Pokušali smo dogovoriti da budu na raspolaganju selektoru barem za utakmicu protiv Srbije u Skenderiji, ali iako Dubai nema nijedan zakazani zvanični meč u tom terminu, ostali su pri stavu da im ne dozvole priključivanje nacionalnom timu u ovom trenutku.

Svesni smo da je Musa povređen, ali ne vidim zašto je, recimo, problem pustiti Kamenjaša. Dakle, neprijatno smo iznenađeni, pogotovo uzimajući u obzir da se u Dubaiju deklarišu kao prijatelji bh. košarke, a ovakvi potezi to sigurno ne potvrđuju. Znamo i da su neki drugi igrači Dubaija pozvani u svoje reprezentacije, poput Šanlija i Dangubića, svakako ćemo s velikim zanimanjem pratiti da li će oni dobiti dozvolu ovog kluba da nastupaju za Tursku, odnosno Srbiju - rekao je generalni sekretar KSBiH Dževad Alihodžić.

Ko se nalazi na spisku?

Ovo je spisak BIH za mečeve sa Srbijom i Turskom: Ksavijer Kastaneda, Adnan Arslanagić, Sani Čampara, Amar Gegić, Edin Atić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Vojin Ilić, Haris Delalić, Amar Alibegović, Ajdin Penava, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović i Asim Gutić.

Košarkaši BIH okupljaju se 24. novembra, zatim igraju u gostima protiv Turske 27. novemrba i 30. u Sarajevu dočekuju selekciju Srbije koju će sa klupe predvoditi novi selektor Dušan Alimpijević.

