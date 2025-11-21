Slušaj vest

Košarkaši Srbije 2024. godine vratili su se sa Olimpijskih igara iz Pariza kao heroji nacije. Zaslužili su zlato, ali im je oko vrata na kraju ipak zasijala bronza - najsjajnija bronza u istoriji!

Najbolju košarku igrali su naši momci u Parizu, uspeli su da odirže čas košarke moćnom američkom "drim-timu", ali im se nije dalo da prođu u veliko finale.

Gotovo perfektan meč odigrali su u polufinalu protiv Amerikanaca, međutim, protivnik je uz obilatu pomoć sudijske trojke uspeo da napravi preokret u četvrtoj deonici i na kraju slavi sa 95:91.

Amerikanci su ušili u finale i uzeli zlato, ali naši momci su svojim nastupom na OI oduševili čitav svet.

U podkastu "Mind the Game" koji zajedno vode Lebron Džejms i Stiv Neš, junak američke reprezentacije Stef Kari, priznao je da je u jednom momentu pomislio da nemaju šanse za preokret.

"Uspaničio sam se na kraju treće. Krenuo sam da gledam na sat, jer je utakmica išla baš brzo. Onda je Kej Di dao trojku, pa Buker i sve se promenilo" rekao je Kari.

"Srbija je igrala ludački dobro. Promašio sam prvu trojku, uhvatili smo ofanzivni skok i pogodio sam onda. Tada je enerija krenula da se menja, osetio sam da mogu da krenem da pogađam", dodao je superstar Voriorsa.

Kari je istakao da je poslednja deonica polufinala sa Srbijom bila najbolja u njegovoj karijeri.

"Najboljih deset minuta ikada! Deset minuta savršene košarke. Imali su masu ofanzivnih skokova, nismo mogli da uhvatimo defanzivni, ali sve ostalo sa obe strane terena bilo je perfektno. Svako je imao svoj trenutak, svi su igrali žestoko i bilo je jasno da nam je trebalo bukvalno sve da to izvučemo. Srbija je odigrala 5+ utakmicu, 5+", ističe Kari.

Na njegove reči nadovezao se i Lebron Džejms.

"Bili smo savršeni! Oni i dalje nemaju pojma kako su dođavola izgubili tu utakmicu! Siguran sam u to", kaže Lebron.

Kurir sport